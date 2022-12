Neymar pensó que la lesión lo dejaría fuera de Qatar: “Pasé la noche llorando el otro día”

Con un Neymar a gran nivel, Brasil venció 4-1 a Corea del Sur y jugará los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. El delantero del PSG regresó al equipo titular tras dos partidos fuera y regaló un gol, una asistencia y grandes jugadas que solo él sabe hacer.

Si bien su presencia ante la escuadra asiática llamó la atención, ya que la lesión que sufrió ante Serbia se veía complicada, el delantero brasileño señaló que trabajó con dedicación para recuperarse. No obstante, reveló que tuvo miedo de quedar fuera del Mundial.

“Me dio miedo porque venía muy bien, de una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día, pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Mereció la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy”, comentó en conferencia de prensa.

Brasil liquidó rápidamente a Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Su recuperación fue un trabajo en conjunto

“Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme. También a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné”, comentó.

Sueñan con la sexta

“Es hora de ir más allá. Soñamos con el título, pero hay que ir paso a paso. Aún faltan tres partidos. Estamos preparados y centrados en conseguir el título”, finalizó.

¿Cuándo y dónde jugarán Brasil vs. Croacia?

El duelo entre la Canarinha y los dirigidos por Zlatko Dalic tendrá lugar el viernes 9 de diciembre a las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Education City Stadium de Rayán.