Partidos de hoy, Mundial Qatar 2022: revisa quiénes juegan este lunes 5 por los octavos de final

Este lunes 5 de diciembre continúan los octavos de final del Mundial Qatar 2022, ronda que se podrá ver a través de las pantallas de Latina TV y DirecTV Sports y vía streaming en Latina Play y DirecTV GO. Esta instancia ofrecerá los duelos Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur.

Partidos de hoy, 5 de diciembre, del Mundial Qatar 2022

Mundial Qatar 2022: resultados de ayer, 4 de diciembre

Fixture de los octavos de final

¿En qué canales ver los partidos de octavos de final?

Los choques por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 podrán ser vistos por la señal de DirecTV Sports, ahora llamado DSports. El consorcio cuenta con los derechos para transmitir todos los duelos de la Copa del Mundo.

No obstante, estos cotejos también podrán ser disfrutados por otros canales, dependiendo del territorio en que se esté. Conoce las casas televisivas que pasarán los compromisos dando clic en el país en el que te encuentres: Ecuador, Argentina, Costa Rica, Uruguay, México o España.

¿Cómo ver los partidos ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas los duelos del los octavos de final del Mundial por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del cotejo.