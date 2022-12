FPF tras acuerdo entre Alianza Lima y GolPerú: “Esto puede generar un descenso”

Alianza Lima y los clubes que firmen su contrato por derechos televisivos con GolPerú, en lugar de adecuarse al nuevo modelo propuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), podrían ver comprometida su participación en la Liga 1 2023 e incluso descender como consecuencia del incumplimiento de los estatutos.

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, indicó el vocero legal de la FPF, Carlos Caro.

Tal como lo había señalado hace algunos meses, el funcionario reiteró que la titularidad de los derechos de las competiciones que organiza es propiedad de la FPF, que cuenta con el aval de una Asamblea de Bases ratificada por la FIFA y el TAS.

Este lunes, el ente rector del fútbol peruano presentó el reglamento para la nueva temporada del campeonato de primera división, en el cual especifica qué requisitos debe cumplir cada equipo para participar del certamen.

Entre estos figura la presentación obligatoria de una declaración de conformidad, según la cual se reconocen derechos como el marketing, activos de marca, audiovisuales y datos como propios de la competición, mientras que los clubes poseen de forma exclusiva otros no vinculados al torneo.

Alianza Lima firmó acuerdo de 12 años con GolPerú

El pronunciamiento de la FPF se produce poco después de conocerse que Alianza Lima llegó a un acuerdo con el Consorcio del Fútbol Peruano (GolPerú) a cambio de 17 millones de dólares por 12 temporadas, con la opción de renovar seis años más por un monto de nueve millones de dólares.

Comunicado de la FPF a los clubes de la Liga 1

Comunicado de la FPF. Foto: Federación Peruana de Fútbol