Alianza Lima aseguró un millonario monto por los próximos 12 años tras firmar con Gol Perú

¡Acuerdo histórico no solo para el club, sino también para el fútbol peruano! En medio de la guerra por los derechos de televisión —pues la Federación Peruana de Fútbol firmó un acuerdo con 1190 Sports para que transmita la Liga 1 2023—, Alianza Lima logró un trato con Gol Perú por los próximos 12 años con opción a renovar por otras seis temporadas más, con lo que se adjudicó un millonario monto.

No hay duda alguna de que en La Victoria están viviendo días fructíferos, pues a los millonarios ingresos que tuvo por taquilla y premios en la temporada 2022, ahora los blanquiazules vuelven a sonreír tras acordar un convenio con Gol Perú para que transmitan sus partidos por los siguientes años, lo que les permitirá tener una importante sostenibilidad económica.

¿De cuánto dinero estamos hablando? La República pudo conocer que Alianza Lima firmó con el Consorcio del Fútbol Peruano por casi US$ 17 millones por 12 temporadas, de los cuales recibirán US$ 8 millones los primeros seis años y US$ 8,5 millons los otros seis restantes. Pero eso no es todo, pues los blanquiazules tienen opción a renovar por otros seis años por US$ 9 millones en total.

Cabe resaltar que, Alianza Lima pasó por alto a la FPF y 1190, y conversó de manera directa con Gol Perú, que forma parte del Consorcio del Fútbol Peruano, empresa que integra el grupo conformado por TV Disney, ESPN y Fox Sports.