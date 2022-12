En la previa del decisivo encuentro de la selección peruana con Australia por el repechaje mundialista, el habilidoso jugador Reimond Manco brindó una entrevista sobre su aventura en el fútbol de Qatar y le consultaron de qué forma el Equipo de Todos tenía que enfrentar a los Socceroos. El futbolista de Juan Aurich dio una recomendación, pero pasó desapercibida.

Después de casi cinco meses, Manco se reunió con Luis Guadalupe en el programa de entrevistas “La fe de Cuto” y contó cómo fue su experiencia cuando jugó en Al-Wakrah de Qatar. “Fue muy difícil Qatar, porque la cultura es bien rara. Pero, en medio de toda esa rareza, ellos respetan un poco más las religiones. Hay otros países que son más pegados al Corán. Pero no hablan inglés; son muy cerrados y está muy lejos”, inició.

En ese sentido, recordó que no le dieron importancia al consejo que le dio a la Bicolor para enfrentar a Australia. “Hay una cosa que yo dije y no es que tenga razón. Antes del repechaje me hacen una entrevista y me preguntan qué opino sobre la selección que va a jugar en Qatar. Yo dije: ‘Para mí, la selección debe viajar 15 días antes, para aclimatarse y, si puede, hacer un partido de práctica. Que lo hagan allá’”.

Asimismo, el jugador indicó que la sensación térmica es muy diferente. “Yo he jugado allá, y, por más que el estadio tenga aire acondicionado, la sensación no es la misma. No sé qué diario lo sacó, y empezaron: ‘Ese borracho qué se cree…’”, explicó.

“Para mí, si la selección iba antes —no digo que hubiésemos ganado—, tenía más chances, porque el equipo dejó de correr en algún momento y en Australia estaban como nuevos. Para mí, eso nos pasó factura”, puntualizó.