Mbappé quiere el bicampeonato mundial con Francia: “Es la competición de mis sueños”

Con doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Oliver Giroud, Francia venció 3-1 a Polonia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El cuadro francés no solo dejó atrás los fantasmas que decían que los últimos campeones caían en la primera ronda , sino que, con el juego que está mostrando, es serio candidato para un nuevo título mundial.

Tras el partido, Mbappé compareció ante los medios de comunicación y reveló que no solo sus compañeros están mentalizados en volver a ganar la copa, sino que él preparó su temporada en torno al torneo internacional.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a este torneo. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla , que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.

Francia sacó un valioso triunfo y clasificó a los cuartos de final del Mundial Qatar. Foto: EFE

PUEDES VER: El polémico post de FIFA sobre Messi que borró tras la victoria de Argentina ante Australia

¿El mejor del Mundial?

“Mi único objetivo es ganar el Mundial con mi selección, todo lo demás es secundario”, indicó.

Polonia no fue sencilla

“No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos . Estamos felices de continuar la aventura”, finalizó.

¿Cuándo juegan Francia vs. Inglaterra?

Galos y británicos se medirán por cuartos de final de Qatar 2022 el próximo sábado 10 de diciembre a las 2.00 p. m. en el Al Bayt Stadium.