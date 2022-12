Los inicios de Jefferson Farfán: ¿cuánto le pagaban por jugar una pichanga cuando era niño?

Luego de alcanzar el ansiado título nacional con Alianza Lima, Jefferson Farfán ha ocupado diversos titulares sobre su futuro en el fútbol, pues se dio a conocer que la popular ‘Foquita’ dejaría las canchas pronto. Aunque el deportista aún no se ha pronunciado acerca de su retiro, lo cierto es que tenía el sueño de despedirse con el equipo de La Victoria.

De acuerdo a la información de RPP, el fubtolista de 38 años no tiene planeado olvidarse por completo de Alianza Lima, pues mantendría un vínculo con el cuadro blanquiazul. Jefferson Farfán contó que empezó a jugar fútbol desde que era niño para apoyar económicamente a su mamá.

¿Cuánto le pagaban a Jefferson Farfán por una pichanga?

El peruano, quien recibió un homenaje mediante una película titulada “La Foquita: el 10 de la calle”, relató que recibía muchas invitaciones de gente de otros distritos para jugar una pichanga y aunque el pago no cumplía con sus expectativas, lo utilizaba para comprar artículos de primera necesidad.

Jefferson Farfán recordó como fueron sus inicios en las pichangas. Foto: GolPerú

“Recuerdo que yo jugaba fulbito en la calle y me pagaban, cuando era un niño. Iba a San Juan de Miraflores y también me llevaban otros distritos a jugar. Me acuerdo que me pagaban de tres a cinco soles. Eso me alcanzaba para llevar a mi casa. Ayudarle a ‘Charito’, que era madre soltera”, señaló en entrevista con Trome.

¿Cuál era el sueño de Jefferson Farfán cuando empezó en el fútbol profesional?

Asimismo, el futbolista recordó cómo llegaba desde Villa el Salvador hasta los entrenamientos junto a Paolo Guerrero, ya que ambos se comprometieron a tener su propio carro para no seguir utilizando transporte público.

Jefferson Farfán tenía un sueño cuando inició en fútbol profesional. Foto: Jefferson Farfán/Instagram