¿A qué hora y dónde ver el Alajuelense vs. Grecia por los cuartos de final del Torneo de Copa?

VER AQUÍ Alajuelense vs. Grecia EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 4 de diciembre, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Copa 2022. El decisivo compromiso se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de FUTV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

Alajuelense vs. Grecia: ficha del partido

Partido Alajuelense vs. Grecia Fecha Hoy, domingo 4 de diciembre Hora 4.00 p. m. (Costa Rica), 5.00 p. m. (Perú) Canal FUTV Lugar Estadio Alejandro Morera Soto

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Grecia?

Costa Rica: 4.00 p. m.

México (centro): 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alajuelense vs. Grecia?

El partido Alajuelense vs. Grecia se podrá ver por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos televisivos de varios equipos en el fútbol costarricense.

¿Cómo ver Alajuelense vs. Grecia ONLINE?

Si no quieres perderte el Alajuelense vs. Grecia, sintoniza la señal de soy.tv, servicio de streaming que incluye en su oferta los duelos transmitidos por el canal FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alajuelense vs. Grecia?

El escenario de este compromiso será el estadio Alejandro Morera Soto, conocido popularmente como la ‘Catedral del Fútbol’. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Alajuela y cuenta con capacidad para albergar a 17.895 espectadores.