El jugador de Boca Juniors y de la selección peruana, Carlos Zambrano, llegó esta noche al Perú para vacacionar y disfrutar de las fiestas navideñas con su familia tras culminar la temporada 2022 con el club argentino.

“Se logró (el título argentino) que era lo más importante. Acabamos el año con el equipo, ahora a pensar en el otro año”, fueron las primeras palabras del zaguero a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El futbolista peruano también se refirió sobre su continuidad en el club xeneize donde salió campeón en Argentina y llegó hasta octavos de final en la última edición de la Copa Libertadores.

“No estoy pensando en la camiseta ahorita, sino lo más importante con la familia disfrutando. Sabes que el fútbol es corto, así que estoy aprovechando los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística. Las próximas semanas voya a decidir qué voy a hacer con mi carrera”, agregó Zambrano Ochandarte.

Carlos Zambrano no tuvo un buen inicio en Boca Juniors y hasta fue duramente criticado por la prensa argentina. A pesar de ello, el jugador de la Blanquirroja siguió trabajando a tope hasta ganarse la confianza de Hugo Ibarra y consolidarse como una pieza importante en la formación titular del multicampeón argentino.

“Siempre trato de hacer las cosas bien, me entrego al máximo. A veces las cosas se dan y a veces, no. Es parte del fútbol. Me quedo tranquilo con lo que puedo hacer. Al comienzo uno puede tener partidos regulares, buenos, malos y al extranjero se le exige mucho más. Estoy tranquilo porque siempre he entregado el 100% de mí”, añadió el defensa.

El zaguero también se refirió sobre su compañero Luis Advíncula y dijo que siempre estuvo convencido de que “Lucho es tremendo jugador”

“Siempre lo dije, para mí es uno de los mejores marcadores derechos y como somos los extranjeros, nos exigen mucho más”, explicó Zambrano.

Sobre la nueva era de la selección peruana al mando de Juan Máximo Reynoso, el exfutbolista de Eintracht Frankfurt, Schalke 04, St. Pauli, entre otros, aseguró que siempre apoyará a la Bicolor.

“Al profe ya lo conocía, simplemente desearle lo mejor. Nos está yendo bien gracias a Dios y que la gente le dé su voto de confianza. Si es que me toca estar o no, siempre apoyando desde adentro o desde afuera”, sostuvo el defensa.