Mundial Qatar 2022, fecha 3: partidazos de HOY, viernes 2 de diciembre

Este viernes 2 de diciembre continuará la última fecha del Mundial Qatar 2022, el cual puedes ver a través de las pantallas de Latina TV y DirecTV Sports. La tercera fecha culminará oficialmente con los grupos G (Serbia vs. Suiza y Camerún vs. Brasil) y H (Portugal vs. Corea del Sur y Brasil vs. Camerún), de los cuales saldrán los dos últimos clasificados a octavos de final.

Partidos de HOY en el Mundial Qatar 2022