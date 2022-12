Bélgica se despide sin pena ni gloria

Por: Carlos Salinas. Enviado especial

Aquella Bélgica que consiguió el tercer lugar en Rusia 2018 no es más que un solo recuerdo tras empatar sin goles con Croacia y quedar eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Necesitados de una victoria para asegurar su fase a la siguiente ronda, los ‘Diablos Rojos’ salieron al ‘verde’ del estadio Ahmad Bin Ali con todas sus armas. Sin embargo, los dirigidos por Roberto Martínez se vieron con una muralla ‘ajedrezada’ que repelió cualquier intento de gol.

Asimismo, con el liderazgo de Luka Modric en la ofensiva, Croacia tuvo algunas aproximaciones a la portería belga, requiriendo de las habilidades de Thibaut Courtois bajo los tres palos para apagar los incendios.

A pesar de contar con un equipo plagado de estrellas, poco pudo hacer el combinado rojo para adelantar el marcador y salvar su permanencia en el certamen más aclamado de fútbol a nivel global.

Tras este resultado, la ‘generación de oro’ de Bélgica terminó en el tercer lugar del grupo F con cuatro puntos y se despidió prematuramente de la Copa del Mundo.

“Hoy volvimos a ser nosotros mismos. Nunca es fácil ganar un partido en un Mundial. En ese primer partido contra Canadá ganamos, pero no éramos nosotros mismos. Ese segundo partido lo perdimos merecidamente contra Marruecos. No estábamos listos. Hoy (ayer) creamos muchas ocasiones, así que no, no me arrepiento. Podemos irnos de la Copa del Mundo con la frente en alto”, declaró Martínez, quien anunció su salida como entrenador de Bélgica.

Por otra parte, Croacia pudo celebrar su pase a la fase eliminatoria del mundial tras quedar segundo y desde ahora se alista para el encuentro que disputará contra Japón el lunes 5 de diciembre en el estadio Al Yanub.

