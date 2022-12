Suárez no se arrepiente de la mano contra Ghana: “No tengo que pedir disculpas, no fallé el penal”

¡Se calienta la previa! Uruguay se juega la vida este viernes 2 de diciembre ante Ghana por la tercera fecha del grupo H del Mundial Qatar 2022. Tras empatar con Corea del Sur y perder ante Portugal, el cuadro sudamericano tendrá que pelear por la clasificación ante una selección con la cual tiene una historia peculiar.

En los cuartos de final de Sudáfrica 2010, Luis Suárez protagonizó una de los jugadas más insólitas de los últimos mundiales, ya que sacó con las manos un remate del conjunto africano en la línea del arco en el último minuto del tiempo extra. Aquella acción le valió la roja y se cobró un penal a favor del cuadro ghanés.

Asamoah Gyan tuvo la chance de clasificar a su equipo y hacer historia como el primer país de África en jugar semifinales de una Copa del Mundo , pero mandó el balón al travesaño y el partido se fue a los penales. En la definición desde los 12 pasos, la escuadra charrúa mostró jerarquía y pasó a la siguiente ronda.

Luego de 12 años de aquel episodio, ambas escuadras jugarán otra definición por un boleto a la siguiente fase. Es por ello que, durante la conferencia de prensa previa al cotejo, Suárez fue consultado sobre si quería pedir disculpas por aquella mano y se mostró tajante en su respuesta.

“No tengo que pedir disculpas. Yo di con la mano el balón, me expulsaron, pero el jugador que falla el penalti no soy yo. Yo no fallo el penalti. No soy responsable de eso”, comentó ante los medios de comunicación.

Suárez fue expulsado tras la jugada ante Ghana. Foto: AFP

¿Cuándo juegan Uruguay vs. Ghana?

Uruguay vs. Ghana se juega este viernes 2 de diciembre, a las 10.00 a. m. (hora peruana), por la tercera fecha del grupo H del Mundial Qatar 2022. El encuentro se realizará en el Al Janoub Stadium y tendrá transmisión de Directv Sports. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.