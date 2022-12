¿Televisa y TV Azteca eligen al DT de México? Periodista de Fox Sports explotó contra los dueños

En la previa del decisivo encuentro entre México vs. Arabia Saudita por la fecha 3 del grupo C en el Mundial Qatar 2022, el periodista de Fox Sports Gustavo Mendoza arremetió duramente contra los dueños de Televisa y TV Azteca tras conocer la noticia de que Yon de Luisa seguirá al mando de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En pleno programa, Mendoza indicó que los culpables de que la escuadra azteca tenga este negativo presente son los dueños de las gigantes televisoras. “Hay que quitarle el control a Televisa y a TV Azteca. Emilio Azcárraga no debe ser quien decida al presidente ni director técnico”, inició.

“Ojo, mucha gente piensa que esta crítica la hago porque queremos tener los derechos de transmisión de la selección en Fox Sports, por supuesto que los queremos tener, pero ese no es el punto; que los sigan teniendo, no importan, pero eso no les debe dar el derecho de manejar este país”.

Asimismo, el comunicador se dirigió a los dueños y expresó que andaban de mal en peor con sus decisiones. “Señor Azcárraga, sé que está en Qatar, ya dese cuenta, nos ha manejado en los últimos siete, ocho mundiales, y nos ha llevado a ningún lado. Estamos en la antesala de la peor participación de México desde el 70 y ocho en una Copa del Mundo. Señor Azcárraga, señor Ricardo Salinas, déjenle el trabajo del fútbol, de la cancha, a gente que sabe y que sepan manejar nuestro fútbol, es ahí donde está el tema principal”, puntualizó.

Dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, contestó

El empresario mexicano se refirió a las diversas personas que lo señalaron como culpable de la debacle de la selección mexicana. “No, pues, si se trata de buscar culpables a lo pend***, la culpa es de los papás mexicanos que no tienen hijos que puedan competir a buen nivel de fútbol”. Agregó que “ni idea, pero resulta que yo tengo la culpa de que México haya perdido. De ser así, me debieron felicitar cuando Memo Ochoa paró el penal a Polonia y todos se sentían orgullosos de no haber perdido ese día y festejaban. Si es mi culpa lo malo, ¿lo bueno también, no?”, escribió a través de su Twitter.