Yahya Boumediene, el belgamarroquí que jugó en Perú y se casó con una campeona de Wimbledon

El grupo F de Qatar 2022 tuvo entre sus integrantes a las selecciones de Bélgica y Marruecos. Los africanos clasificaron como primeros y dejaron fuera a un equipo belga sin brillo. Inspirados por este contexto, para los hinchas del fútbol peruano resulta indispensable recordar a un jugador vinculado a ambos países que tuvo un paso por nuestra Liga 1: Yahya Boumediene.

No es habitual tener refuerzos europeos en Perú, y mucho menos que además cuenten con una segunda nacionalidad africana. Boumediene generó expectativas justamente por sus orígenes, aunque finalmente no terminó por tener un paso muy trascendente por FBC Melgar. Curiosamente, su nombre sonó mucho en Francia años después, pero no tanto por él, sino por su matrimonio con la tenista Marion Bartoli.

Yahya Boumediene marcó su único gol en Perú contra Sport Huancayo en la última fecha del Clausura. Foto: Melgar

¿Quién es Yahya Boumediene?

Yahya Boumediene es un futbolista profesional nacido en Lieja, Bélgica, el 23 de mayo de 1990. Proviene de una numerosa familia de origen marroquí, y comenzó jugando al fútbol en su distrito natal junto a sus hermanos y amigos. Tras pasar por diversos clubes de distintas categorías de su país, tuvo la oportunidad de sumar minutos en la Jupiler Pro League (primera división) con el Royal Excel Mouscron en 2015.

Su carrera profesional nunca pudo despegar del todo debido a lesiones y falta de continuidad. Solo tuvo regularidad con el RFC Seraing en segunda división en 2014, pero nunca ha sido titular indiscutible en los equipos en los que ha jugado. Ha pasado también por Países Bajos, Suiza y Marruecos, pero, en cuanto a ligas de primera división, solamente solo tuvo minutos en Perú, Bélgica y el país de sus raíces.

Yahya Boumediene jugó en Marruecos antes de llegar a Melgar. Foto: Ittihad Tánger

Yahya Boumediene y su paso por Melgar

Yahya Boumediene llegó al Perú para reforzar a Melgar en el Torneo Clausura 2017. Jugó apenas cuatro partidos en toda la temporada 2016-17 con el Ittihad Tánger de Marruecos, pero fue anunciado a lo grande por su condición de futbolista europeo. El belgamarroquí era un extremo izquierdo caracterizado por jugar a perfil cambiado y por su uno contra uno.

Su debut oficial se produjo el 9 de septiembre por la fecha 2 del Clausura, cuando Melgar cayó por 0-2 ante Real Garcilaso. Boumediene ingresó a los 70′ por Alexis Arias, pero no pudo hacer mucho para evitar la derrota de su equipo ante un cuadro cusqueño que lo ganó gracias a dos balones detenidos. De ahí en adelante, fue utilizado principalmente como pieza de recambio.

Yahya Boumediene estuvo siempre en lista con Melgar en el Clausura, pero no sumó muchos minutos en general. Foto: Melgar

Yahya Boumediene disputó un total de 371 minutos en 11 partidos jugados. Logró anotar su primer y único gol ante Sport Huancayo en la última fecha del campeonato. Pese a estar siempre en lista y jugar la mayoría de encuentros, su competencia directa era nada más y nada menos que Omar Fernández, el mejor jugador de Melgar en ese entonces. Compartió ataque también con el ‘Charapa’ Hernán Rengifo.

Yahya Boumediene y su matrimonio con Marion Bartoli

Curiosamente, Yahya Boumediene se hizo más conocido gracias a un aspecto de su vida privada que por su carrera como futbolista profesional. Cuando jugaba en el FC Rapperswil-Jona de Suiza, apareció como la nueva pareja de la extenista francesa Marion Bartoli. Fueron vistos juntos por primera vez en las gradas del Roland Garros 2019, y en noviembre de ese año anunciaron su matrimonio.

Yahya Boumediene y Marion Bartoli, su esposa. Foto: Instagram

Marion Bartoli ganó su único Grand Slam en Wimbledon 2013 en individual femenino, y en enero de 2012 estuvo entre las 10 primeras del ranking WTA. Los medios franceses lo presentaron en varias notas para responder a la interrogante de quién era el esposo de la conocida extenista de su país. Boumediene vive feliz junto a ella y a su pequeña hija, Kamilya, nacida en diciembre de 2020.