¿Bombazo? Exjefe de prensa de la Bicolor trabajará en Alianza y deslizó posible fichaje blanquiazul

El ex jefe de prensa de la selección peruana Nicolás Rey inició una nueva aventura en Alianza Lima y así lo dio a conocer a través de sus redes. El comunicador se mostró muy feliz con su incorporación en la escuadra blanquiazul. Inmediatamente, los jugadores de la Bicolor lo empezaron a felicitar.

“Como hincha te tengo un agradecimiento infinito porque a lo largo de mi vida siempre me has acompañado en los buenos y malos momentos, Alianza Lima. Por eso, trabajar en Alianza Lima es un sueño para mí y espero, con todo mi esfuerzo, profesionalismo y corazón, poder devolverte aunque sea un poco de todo lo que tú me has dado. ¡Arriba, Alianza!”, indicó Nicolás.

Wilder Cartagena expresó que era el lugar donde tenía que estar. “Éxitos, hermano, eres el mejor”, añadió. Jefferson Farfán lo felicitó por el logro obtenido. “Qué alegría verte donde siempre quisiste estar, amigo. Disfrútalo. Arriba, Alianza”. Christian Cueva también se sumó: “Lo mejor para ti, amigo querido. Llegaste a casa”. Luis Advíncula, Pedro Gallese y Ángelo Campos se sumaron a los buenos deseos.

Nuevo comienzo en Alianza Lima. Foto: Instagram

Por otro lado, Carlos Zambrano, quien es un posible fichaje, le colocó que “se viene el tricampeonato”. Con el saludo de Sergio Peña pasó un hecho curioso. El volante compartió la publicación en su historia con este mensaje: “Qué alegría verte tan feliz, te mereces esto y más. Arriba, Alianza” . El comunicador le respondió: “Pronto juntos, hermano”.

Indirecta de Nicolás Rey. Foto: Instagram

Alianza Lima: movimiento en el mercado de pases