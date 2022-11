VER Argentina vs. Polonia EN VIVO: ¿a qué hora juegan el partido por el Mundial Qatar 2022?

Michniewicz, seleccionador polaco, avisa: "Esto no es un Messi-Lewandowski"

Czeslaw Michniewicz, seleccionador de Polonia, afirmó que el partido de este miércoles es un Polonia-Argentina, no un Lewandowski contra Messi.



"Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia vs. Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí", apuntó el técnico.

Con la información de EFE.