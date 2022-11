Partido Ecuador vs. Senegal EN VIVO Mundial Qatar 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

Gustavo Alfaro pide "cautela" y dice que contra Senegal será otra historia

Alfaro pidió "cautela" con la euforia que se está viviendo con la Tri tras haber sido superior a Países Bajos (1-1) y señaló que frente a Senegal afrontan "el partido más complejo del Mundial", por el rival, "pero también por las circunstancias". "No compramos el triunfalismo, no es aconsejable", señaló el seleccionador. "Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones", indicó. Pese a que llegan "con opciones de clasificar" por ahora están "un paso por fuera" y "todo lo que se hizo ya se acabó, hay que empezar una construcción nueva". EFE.