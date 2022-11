Qatar 2022: ¿cuáles son los partidos en simultáneo que pasará Latina este martes 29 de noviembre?

El último 27 de noviembre, este medio de comunicación informó que Latina no transmitió uno de los más atractivos cruces de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. En el horario que jugó España vs. Alemania, se emitió la película “Kung fu panda 2″ durante el programa “Cineplus”. Tampoco se reprodujo la repetición del cotejo, sino que se programó “Pancho, el perro millonario”.

Este hecho produjo varias críticas en redes sociales en contra de la señal televisiva. Algún hincha incluso escribió que debería ser “sancionada drásticamente”. Otros, acostumbrados a ser bromistas, compartieron memes.

El próximo 29 de noviembre empiezan los últimos partidos de la primera fase. Los que jugarán primero serán del grupo A (Países Bajos vs. Qatar y Ecuador vs. Senegal desde las 10.00 a. m.) y del B (País de Gales vs. Inglaterra e Irán vs. Estados Unidos desde las 2.00 p. m.).

Se trata de fechas trascendentales para las aspiraciones de las selecciones. Algunas disputan su clasificación con una victoria, pero también hay aquellas que con empate les basta. En cambio, los técnicos de las más cómodas podrán alinear una oncena alternativa.

¿Qué partidos en simultáneo pasará Latina este martes 29 de noviembre?

Latina solo tiene los derechos de 20 compromisos de la fase de grupos. Para el martes 29 de noviembre pasará dos de los cuatro que se disputarán: Países Bajos vs. Qatar y País de Gales vs. Inglaterra.