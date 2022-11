¡Messi tiene quien lo defienda! Ex campeón mundial de boxeo expresó su respaldo a astro argentino

Luego del gran triunfo de la selección Argentina por 2-0 sobre México del grupo C en el Mundial Qatar 2022, los jugadores de la albiceleste lo celebraron a más no poder en el campo de juego con los hinchas que se hicieron presente en el estadio Lusail. Sin embargo, la algarabía continuó en los camerinos, todos saltando y cantando.

En las imágenes del vestuario se ve a Lionel Messi sentarse y quitarse los botines, cuando sin querer empujó con los pies la camiseta de los mexicanos, que estaba en el suelo. Todo transcurría normal hasta que el boxeador Canelo Álvarez lo acusó de burlarse de México y lo amenazó con agredirlo físicamente. “ ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? (...). Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, indicó en su cuenta de Twitter.

Tras lo expresado por el pugilista mexicano, muchos usuarios le dijeron que estaba exagerando y no había nada malo en el vídeo. Incluso, el mismo ‘Kun’ Agüero le contestó. “Señor ‘Canelo’, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Cuando todos pensaban que el tema quedaba ahí, Canelo volvió a utilizar sus redes para arremeter contra el astro argentino. Sin embargo, no se esperó la respuesta del ex campeón mundial de box, el ‘Chino’ Maidana, quien defendió a Messi y retó al pugilista de México. “¡Vamos Messi! Se para de manos con cualquiera”, detalló acompañado de una foto de él con la máscara del futbolista del PSG.