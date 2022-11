¿A qué hora juegan Millonarios vs. Junior EN VIVO vía Win Sports+ por la Liga BetPlay 2022?

Millonarios vs. Junior EN VIVO se enfrentan en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, desde las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana) vía Win Sports+. El cotejo es válido por la fecha 5 del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022. Para que no te pierdas el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final en este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Millonarios vs. Junior: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Junior ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Nemesio Camacho ¿En qué canal? Win Sports+

Un duelo sin margen para el error tendrá el cuadro embajador frente al Tiburón por la penúltima fecha de los cuadrangulares en la liga colombiana. A un punto del líder Santa Fe, el elenco bogotano podría quedar fuera de la pelea por clasificar a la final si pierde.

A su favor, el cuadro Millonarios tiene el antecedente de su cruce más reciente ante Junior. Por la jornada 2, Daniel Ruiz River le dio la victoria a los azules con un solitario gol en los primeros minutos.

Los azules le ganaron a Junior como visitantes en la fecha 2. Foto: Millonarios

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Junior?

Colombia: 6.00 p. m.

México (centro): 5.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Junior?

En territorio colombiano, el juego Millonarios vs. Junior se podrá ver por la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Cómo ver Millonarios vs. Junior ONLINE?

Para que no te pierdas el Millonarios vs. Junior por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso a la misma, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Últimos partidos de Millonarios vs. Junior

Junior 0-1 Millonarios | 09.11.22

Millonarios 2-0 Junior | 02.11.22

Junior 1-0 Millonarios | 28.09.22

Junior 0-1 Millonarios | 21.09.22

Millonarios 0-0 Junior | 05.06.22.

Alineaciones probables de Millonarios vs. Junior

Millonarios: Montero; Alba, Llinás, Vanegas, Bertel, Pereira, Silva; Cataño, D. Ruiz, Gómez; L. Ruiz.

Junior: Viera; Pacheco, Ortíz, Rosero, Velasco; Moreno, Gordillo; Cetré, Pajoy, González; Bacca.

¿Dónde juegan Millonarios vs. Junior?

El escenario de este compromiso será el estadio Nemesio Camacho, mejor conocido como El Campín de Bogotá. Este recinto deportivo tiene capacidad para acoger a casi 40.000 espectadores.