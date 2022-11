Reimond Manco lamentó no haber aceptado la gran oferta del Madrid: “Con 17 años uno no piensa”

El futbolista Reimond Manco fue una de las grandes promesas del fútbol peruano. Sin embargo, sus malas decisiones fuera del campo de juego no le ayudaron a consolidar su talento. En su momento, el habilidoso jugador fue tentado por grandes clubes, siendo el poderoso Real Madrid uno de ellos.

En una entrevista con Luis Guadalupe en el programa deportivo “La fe del Cuto”, indicó que, luego de romperla en el Sudamericano sub-17 de Ecuador 2007, tenía varias propuestas de clubes del exterior. Dentro de todo ello, Manco se decidió por el PSV, equipo en el que estaba Jefferson Farfán.

“Antes de ese contrato (PSV), había una ruma de papeles con las propuestas que había por mí en la oficina de Raúl Gonzales. Pero yo era chibolo, no sabía nada, yo no leía nada. Raúl nunca fue malo conmigo, nunca me obligó a hacer nada, siempre me consultó, pero cómo yo iba a tomar la mejor decisión si no tenía experiencia. Entre todas esas propuestas había una del Real Madrid”, inició.

“Raúl viajó a España, se reunió con Predrag Mijatović, que era el gerente en ese tiempo de las divisiones menores. Me mandaron lapiceros y todos los souvenirs que ellos mandaban. Él me dijo: ‘Mira, allá vas a ir al Madrid Castilla, en cambio, en PSV vas al primer equipo. Con 17 años uno no piensa, pero, si hubiese ido al Madrid Castilla, hubiera seguido creciendo, formando y, cuando me tocara, me tocaba. Otra hubiera sido la historia”.

Finalmente, expresó su lamento por no haberse inclinado por el cuadro blanco. “Tú sabes que, si debutas con el Real Madrid, te aseguras la vida para siempre. Si hubiera tenido a alguien más a mi costado que me diga: ‘Oye, aquí no vas a ganar tanto dinero, pero vas a formarte mejor”, puntualizó.