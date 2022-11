¿Quién es Josh Sargent, el ‘hijo’ de Claudio Pizarro que juega el Mundial Qatar 2022?

Josh Sargent es uno de los futbolistas internacionales más destacados de la actualidad. Actualmente, pertenece a la selección de fútbol de Estados Unidos, por lo que ahora se encuentra en el Mundial Qatar 2022. Una de las claves de su éxito se le debe a nuestro exseleccionado Claudio Pizarro, a quien considera su mentor.

Te contamos a continuación más sobre el futbolista americano y su paso por el fútbol.

¿Quién es Josh Sargent?

Con tan solo 22 años, Sargent se desempeña como delantero y según la crítica especializada, tiene un enorme potencial. En septiembre de 2017, el SV Werder Bremen lo fichó, y en enero de 2018 empezó oficialmente en club alemán. Anteriormente, había estados en clubes como Sporting Kansas City (EE. UU.) y PSV Eindhoven (Holanda). Hoy en día, está en el Norwich City de Inglaterra.

Josh Sargent actualmente juega en el Norwich City. Foto: Reuters

Su talento no paso desapercibido y tras disputar el Mundial Sub17 y Mundial Sub20, fue convocado para que integre la selección de Estados Unidos, incluso, su primer gol como internacional lo marcó a los 52 minutos de su debut.

Ahora, Sargent se encuentra en el Mundial Qatar 2022, y pese a su corta edad, ha demostrado que no se equivocaron en su elección. En el último partido de Estados Unidos vs. Inglaterra, aunque el joven no pudo meter un gol, sí que generó peligro a la delegación inglesa, pues en el primer tiempo hizo un cabezazo que casi termina en gol.

Su relación con Claudio Pizarro

Sargent coincidió con Claudio Pizarro en el Werder Bremen de Alemania en la temporada 2018-2019. En aquella época, el delantero norteamericano recién se incorporaba al equipo y como nuestro compatriota era uno de los más experimentos, le enseñó todo lo que sabe.

Ambos rápidamente se llevaron bien, fue tanta su química que el mismo Sargent confesó en una entrevista para el canal oficial de la Bundesliga que el peruano era como una figura paternal:

Claudio Pizarro y Josh Sargent se conocieron durante su estadía en el Werder Bremen. Foto: Reuters

“Es como un padre para mí, pero no estricto, es relajado. Me muestra pequeñas cosas que puedo hacer para jugar un poco más inteligente, (por ejemplo) cómo debo posicionar mi cuerpo en un desafío, cosas así. Todavía necesito acostumbrarme a muchas cosas en la Bundesliga, pero lo más importante es tu velocidad de pensamiento. Su consejo me ayuda a hacer eso”, señaló el futbolista estadounidense.

Por su parte, Pizarro también tiene palabras de elogios para él, pues lo considera un futbolista muy talentoso y que trabaja con mucho empeño.

“Josh es un chico con muchas cualidades, con muchas ganas de aprender y yo creo que puede tener una muy buena temporada, es un chico muy trabajador y me alegro mucho de poder haber compartido con él y poder aportar a su desarrollo”, así declaró el también conocido ‘Bombardero de los Andes’, según indicó el periodista Alonso Contreras.