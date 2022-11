¿Cuándo fue la última vez que Argentina no clasificó a un Mundial y qué tuvo que ver Perú?

La Selección Argentina venció a México 2-0 en la cuarta fecha del Mundial Qatar 2022 . Con los goles de Leonel Messi y Enzo Fernández, la albiceleste consiguió la victoria. No obstante, el fútbol argentino no siempre tuvo buenos momentos, pues a lo largo de su historia también atravesó dificultades durante estos certámenes.

A continuación, te contamos cómo fue que Argentina no llegó a ir al Mundial de México de 1970, siendo considerado incluso como una “mancha futbolística” en su historia.

Perú vs. Argentina (1969)

El 31 de agosto de 1969, la Albiceleste se jugaba la clasificación al Mundial de México 1970, ya que su obligación era ganar sí o sí, pues anteriormente ya había perdido ante Bolivia 3-1 y también con la Blanquirroja con 1-0. Argentina estaba en un momento decisivo.

Perú hizo historia en el estadio La Bombonera en 1969 tras ganarle a Argentina. Foto: El Peruano

En su penúltimo partido para clasificación de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, la Selección Argentina le ganó a Bolivia con 1-0 y sus esperanzas estaban en ganarle a Perú para obtener el cupo y llegar a México, sin embargo, no logró su objetivo.

Argentina estaba dirigida por Adolfo Pedernera y en su plantel estaban: Agustín Cejas; Luis Gallo, Roberto Perfumo, José Albrecht, Silvio Marzolini; Juan Carlos Rulli, Carlos Pachamé; Angel Marcos, Miguel Brindisi, Héctor Yazalde y Aníbal Tarabini.

En el caso de Perú, estábamos bajo el mando del brasileño Didí, y en la delegación se encontraban: Luis Rubiños; Eloy Campos, Orlando de La Torres, Héctor Chumpitaz, Rafael Risco; Luis Cruzado, Roberto Chale, Julio Baylón, Pedro León, Teófilo Cubillas y Oswaldo Ramírez.

El esperado encuentro se dio en el estadio más emblemático del país argentino, La Bombonera, y el público no podía contener la desesperación, por lo que pifiaron a nuestros futbolistas, pero Didí, no se dejaba intimidar: “Yo no estoy acostumbrado a perder finales, y esta, señores, es una final”.

Durante el primer tiempo no hubo ningún gol, pero en el tiempo suplementario, Ramírez arrancó con el primer gol. Luego vino el empate con un gol del argentino Albrecht. Minutos después, Ramírez volvió a anotar. Aunque la Selección Argentina estaba desesperada, Rendo hizo el segundo gol, pero no fue suficiente. El marcador final quedó 2-2, siendo un empate.

La Blanquirroja clasificaba por primera vez a un Mundial en su historia. Foto: El Peruano

Tras el término del partido, no se registraron disturbios, pero sí mucha tristeza. Mientras que los peruanos estaban celebrando esta clasificación histórica, los argentinos se fueron a sus casas en total silencio.

¿Qué pasaba con Argentina en 1969?

En aquel año, la Asociación del Fútbol Argentino estaba en su peor momento. Tan solo en 1969 hubo hasta interventores: Armando Ramos Ruiz, Aldo Porri, Oscar Ferrari y Juan Martín Oneto Gaona, quienes fueron designados a dedo por el presidente de facto Juan Carlos Onganía.

El mismo entrenador argentino, Pedernera, admitió que por su culpa se generó este resultado, ya que no eligió bien a los jugadores: “Comprendo que hemos defraudado a ese público que el domingo nos alentó frente a Bolivia, pero si hay que buscar un responsable del resultado ese soy yo y únicamente yo”.

Argentina considera este momento como uno de los peores en su historia. Foto: ESPN

Tan terrible fue esta derrota para argentina que el mismo Rendo lo describe así: “Después del partido la tristeza era tremenda. Yo nunca había visto algo así. Pedernera fumaba en un rincón del vestuario sin hablar con nadie. Yo me fui a duchar y cuando salí, no quedaba nadie. Me fui caminando solo desde la cancha, en La Boca, hasta mi casa de Pompeya. Llegué, dejé el bolso, me metí en la cama y me fui a dormir”.