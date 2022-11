Hace poco más de medio siglo, el Perú vivió uno de los momentos más tristes y, a la vez, alegres de su historia. El 31 de mayo de 1970 ocurrió un terremoto que dejó más de 50.000 muertos, y apenas dos días después, la Blanquirroja disputaba su primera Copa del Mundo ante Bulgaria.

Te contamos a continuación cómo ocurrió este hecho histórico en el que, incluso, la selección peruana hizo que todo un estadio realizara un minuto de silencio para las víctimas de Yungay.

La previa antes del primer triunfo mundialista

A fines de mayo de 1970 empezó la Copa Mundial de Fútbol de 1970, la cual se llevó a cabo en México y donde participaron 16 selecciones internacionales, entre los que se encontraba Perú. Sin embargo, para llegar hasta el certamen mundialista, la Bicolor pasó por varias dificultades.

En agosto de 1969, la selección peruana había derrotado a Argentina y el país entero celebró esta victoria. Sin embargo, aún había dudas sobre la capacidad del equipo y sobre todo del entrenador, Waldir Pereira, más conocido como ‘Didi’. La blanquirroja había disputado 13 amistosos y solo había obtenido cuatro triunfos.

En el verano del 70, Perú se enfrentó dos veces a Bulgaria y en su primer encuentro, perdió 3-1, pero en la revancha ganó 5-3, gracias a la sobresaliente actuación del ‘Cholo’ Sotil. Aun así, el país búlgaro era uno de los favoritos, pues su bloque defensivo era considerado uno de los más fuertes de Europa.

Selección peruana: tras la tragedia de Yungay, la Bicolor le remontó el partido a Bulgaria en México 70. Foto: Andina

Perú vs. Bulgaria (1970)

Volviendo al Mundial de 1970, el 31 de mayo la delegación peruana iba a hacer su debut en el Estadio León ante Bulgaria, pero antes estaba concentrada en León para ver el partido entre México y la URSS. Fue en ese momento en que se les dio la noticia: un terremoto azotó al Perú y los muertos se contaban por miles. Aunque ningún familiar de los seleccionados se encontraba en la zona, la noticia los entristeció profundamente.

Ante la recaída, el presidente del Comité Nacional de Deportes, Javier Aramburú, trató de animarlos, por lo que cogió un poco de tierra de una maceta cercana y dijo lo siguiente: “Muchachos, he traído tierra peruana, esa que se movió abruptamente y quiero que me juren, con una mano sobre ella, que ganaremos para alegrar al país”.

Una vez que nuestra selección ingresó al estadio de Guanajuato, llevó su clásico uniforme y un listón negro como señal de luto. También se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto de Yungay.

Dinko Dermendzhiev anotó el primer gol para Bulgaria a los 17 minutos, siendo el ganador del primer tiempo. En la fase complementaria, Hristo Bonev, anotó el segundo gol y, aunque parecía que la Bicolor ya no tenía más oportunidades, los seleccionados nunca perdieron la fe.

Hugo Sotil fue uno de los futbolistas más importantes en el Mundial México 1970. (Foto: Depor)

El equipo búlgaro disfrutó poco tiempo su victoria. Tan solo minutos después, Alberto Gallardo marcó el primer gol para Perú. Poco después, Héctor Chumpitaz, decretó el empate con un segundo gol, generando que la Blanquirroja se levante una vez más. La victoria finalmente se consiguió con el gol de Teófilo Cubillas, dejando el marcador Perú 3-2 Bulgaria.

Perú celebra su primera victoria en el Mundial

Tras la victoria de Perú ante Bulgaria, miles de peruanos no dudaron en celebrar, aunque aún no se recuperaban de las pérdidas humanas, le dieron un espacio para alegrarse por el primer triunfo mundialista del país. Incluso, el presidente de aquella época, Juan Velasco Alvarado, brindó un mensaje de aliento: “La victoria ha traído momentos gratos para un pueblo gallardo que no se deja abatir por la tragedia y mira con fe el porvenir de la patria”.

El futbolista Cubillas también se pronunció, y hasta el día de hoy, recuerda que el gol que realizó ante el equipo búlgaro fue el que más lo marcó en su carrera: “Mi gol mundialista que más recuerdo fue el que le anoté a Bulgaria. Fue el primero y sirvió para alegrar al pueblo después de la tragedia”.

El terremoto de Yungay

El terremoto de Áncash o también conocido como el “terremoto de Yungay” ocurrió el 31 de mayo de 1970. Fue uno de los más fuertes de la historia de Perú, pues registró una magnitud de 7.8 y dejó un saldo de más de 50.000 muertos y más de 100.000 heridos. Yungay, el cual momentos después del movimiento telúrico sufrió un aluvión, terminó siendo sepultada. Huaraz también quedó destruida, en ruinas.

Las casas quedaron totalmente destruidas tras el terremoto de 1970. Foto: Andina

Solo se registraron 300 sobrevivientes, a quienes el Gobierno peruano les donó terrenos y recursos para que continúen habitando la zona. Varios países brindaron su ayuda, pues los recursos, ante tal catástrofe, eran insuficientes. Gracias a estos aportes, se pudo reconstruir la ciudad.