Tras cuatro años de espera y expectativa, la Copa del Mundo ya está en marcha. 32 selecciones luchan por quedarse con el trofeo más deseado del mundo del fútbol en Qatar 2022. Si bien los futbolistas son los grandes protagonistas del torneo internacional, no son los únicos, ya que los árbitros, por buenas o malas decisiones, muchas veces se roban el show.

Es importante repasar los detalles del trabajo de los jueces deportivos en el país asiático , más aún cuando en cada partido toman decisiones que pueden cambiar el destino de una selección.

¿Cuánto gana un árbitro en Qatar?

En cada Mundial es la FIFA la encargada de seleccionar a los árbitros que dirigen o asisten en cada encuentro disputado. En esta edición, la máxima entidad del fútbol eligió a 36 jueces principales, 69 asistentes y 24 miembros del VAR. El monto que gana cada uno depende de su labor y la fase que dirigen, según la información de ABC.

Árbitro principal : 5.000 dólares por partido de la fase de grupos | 10.000 dólares por partido de la fase final

: 5.000 dólares por partido de la fase de grupos | 10.000 dólares por partido de la fase final Asistente : 2.500 dólares por partido de la fase de grupos | 5.000 dólares por partido de la fase final

: 2.500 dólares por partido de la fase de grupos | 5.000 dólares por partido de la fase final Juez de VAR: 3.000 dólares por partido de la fase de grupos | 5.000 dólares por partido de la fase final

¿Quién es el árbitro peruano que está en Qatar?

Kevin Ortega es el juez peruano designado para impartir justicia en Qatar 2022. De momento, ha sido cuarto árbitro en el Inglaterra vs. Irán y en el Qatar vs. Senegal, no obstante, también fue programado para el Polonia vs. Arabia Saudita.