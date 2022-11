[En Vivo] Argentina vs. México: ¿a qué hora juegan por la fecha 2 del grupo C de Qatar 2022?

Argentina vs. México EN VIVO se juega este sábado 26 de noviembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputará en el estadio Lusail y tendrá transmisión de Latina Televisión. En caso no puedes acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

¿A qué hora juegan Argentina vs. México?

El duelo entre Argentina vs. México se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Previa Argentina vs. México EN VIVO, por el Mundial Qatar 2022 19:24 Últimos enfrentamientos en los Mundiales Hasta el momento, ambas selecciones se han topado un total de tres veces y en todas Argentina se llevó la victoria. - Argentina 6-3 México | 19.7.1930 | Mundial Uruguay 1930 - Argentina 2-1 México | 24.6.2006. | Mundial Alemania 2006 - Argentina 3-1 México | 27.6.2010 | Mundial Sudáfrica 2010. 17:59 Los posibles escenarios con los se podría topar Argentina ¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde ante México? Revisa todos los posibles escenarios en la siguiente nota. 17:31 ¿Qué pasa si México gana, empata o pierde? En esta nota podrás conocer todos escenarios que podrían darse en caso la selección mexicana, gane, empate o pierda. 16:44 Grupo C del Mundial Qatar 2022: ¿cómo va la tabla? 16:14 Argentina vs. México: cuotas del partido Las casas de apuestas colocan a Argentina como la selección favortia para llevarse la victoria en el partido ante México. 15:32 Declaraciones de Hirving Lozano El atacante Hirving Lozano destacó que la situación en la que llegan tanto Argentina como México a la cita de Qatar 2022 proyecta "una buena oportunidad" para su equipo porque el conjunto albiceleste está necesitado y eso puede ser beneficioso.



"Los dos nos jugamos algo importante. Es una gran oportunidad. Los partidos duran más de noventa minutos porque hay mucho añadido. Hay que tener mucha paciencia. Y ser inteligentes", indicó Lozano que recordó el potencial de Argentina con Messi.



"Tienen al mejor del mundo que para mí es Messi, pero ellos tienen la responsabilidad de ir a por todo. Es el mejor del mundo y para mí es un momento especial", indicó el jugador del Nápoles que vuelve a encontrarse con Argentina, una bestia negra para el fútbol mexicano.



"Recuerdo el partido del 2010 que fue equilibrado aunque perdimos. Creo que esta vez la situación está en nosotros", dijo Lozano. Con información de EFE. 14:07 Posibles alineaciones del Argentina vs. México Argentina: E. Martínez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, Di María, De Paul, Paredes, Gómez, Messi, L. Martínez México: Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Álvarez, Chávez, Lozano, Martín, Vega. 13:44 Scaloni, Argentina e imágenes de los jugadores durante entrenamiento de la Albiceleste La selección argentina ha realizado hoy en la Universidad de Qatar su último entrenamiento de cara al decisivo partido de este sábado ante México por el Mundial de Qatar 2022. Una sesión en la que el técnico Scaloni ha contado con 'Leo' Messi. Con información de EFE. 13:40 Entrenamiento de México 'El Tri' se prepara para el duelo decisivo ante Argentina por la fecha 2 del grupo C del Mundial Qatar 2022. Los aztecas buscarán una victoria para acercarse a la clasificación, y de paso, eliminar a la Albiceleste. 13:26 Imágenes del entrenamiento de Argentina previo a duelo ante México 13:07 Argentina vs. México: horario del partido -México: 1.00 p. m. -Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m. -Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m. -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m. 12:54 Previa Argentina vs. México Buenas tardes y bienvenidos a la previa del Argentina vs. México, partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022. Los aztecas y la Albiceleste llegan a este partido con la necesidad de ganar para no quedar fuera de la Copa del Mundo. El equipo de Scaloni viene de perder ante Arabia Saudita y corre el riesgo de ser eliminado. Mientras tanto, 'El Tri' comandado por Gerardo Martino empató en la fecha 1 ante Polonia. Entérate de todos los detalles de este compromiso en La República Deportes.

Argentina vs. México: ficha del partido

Partido Argentina vs. México Fecha Sábado 25 de noviembre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal Latina Televisión Lugar Estadio Lusail

¿En qué canal ver Argentina vs. México EN VIVO?

El partido entre Argentina vs. México por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 se transmitirá en Latina TV.

¿Qué canal es Latina TV?

Latina TV es una señal abierta de nuestro país. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web Latina en la que podrás disfrutar varios encuentros de la Copa del Mundo.

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

Star Globalcom: canal 11.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Argentina vs. México?

Si quieres seguir en internet el Argentina vs. México, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Argentina vs. México?

El recinto que albergará el enfrentamiento entre Argentina vs. México será el Estadio Lusail, complejo inaugurado el 22 de noviembre de 2022 y con capacidad para 80.000 hinchas.