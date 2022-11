‘CR7′ hace historia en Qatar

Enfrentarse en el primer partido a la Ghana de Iñaki Williams no fue tarea fácil para Portugal. Sin embargo, los de Fernando Santos demostraron que quieren dejar huella en Qatar. La emoción de Cristiano Ronaldo escuchando el himno portugués en su quinto y último Mundial dejó claro el compromiso de ‘CR7′, quien no tiene límites cuando se trata de romper récords. El delantero portugués se convirtió en el único futbolista en anotar en cinco Copas del Mundo.

Las emociones se trasladaron al segundo tiempo, en el que la apertura del marcador se dio a los 65′ con anotación de penal de Cristiano Ronaldo. Con esto, el delantero llegó a los 8 goles en los mundiales. Sin embargo, la sorpresa se instauró en el encuentro cuando a los 73 minutos, un ataque por derecha del cuadro africano culminó en un remate de André Ayew, que venció a Diogo Costa.

Portugal adelantó sus filas y apareció la figura de Bernardo Silva, brindando dos pases-gol a Joao Félix (78′) y Rafael Leao (80′) que les dieron la tranquilidad a los europeos. Los últimos minutos fueron de infarto, pues a los 89 minutos Osman Bakari marca el descuento de golpe de cabeza y, en los minutos finales, el atacante Iñaki Williams se pierde solo el empate.

“Sabemos que en estas competencias el primer partido es crucial, pero también el récord de ser el primer jugador en marcar en cinco mundiales es algo que me enorgullece mucho y me alegra mucho que el equipo haya logrado un resultado en un juego duro”, declaró ‘CR7′, quien fue consultado sobre su salida del Manchester United. “Ganamos, pude ayudar a mi equipo y todo lo demás no importa”.