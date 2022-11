Barcos llevó a su niñera de vacaciones y ella le agradece emocionada: “Me tratan como a su familia”

Hernán Barcos tuvo un gran temporada 2022 y fue uno de los principales artífices del título nacional obtenido por Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2022. Tras ello, el delantero argentino se fue de vacaciones con toda su familia, y también llevó a Maria Allcca, la trabajadora encargada de cuidar a sus menores hijos.

Ante ello, la niñera apareció junto al ‘Pirata’ en el programa “América hoy” y se mostró muy emocionada con el noble gesto que tuvo el artillero del cuadro blanquiazul con ella.

“Este viaje fue increíble. Me llevan a todos lados, es hermoso. Agradecida estoy con mis jefes: la señora Giuli y el señor Hernán. Me tratan como su familia. Mucha gente dice: ‘Seguro te llevan y te dejan con el bebé en el cuarto’. No, a mí me llevan para donde vayan, si van a tomar desayuno, almorzar y cenar, me llevan con ellos. Si se compran algo, me compran a mí también lo mismo”, indicó.

“Es increíble, gracias a Dios. Yo quería que la gente sepa esto. No hay personas como ellos, nunca encontré, es único esto”, agregó.

La vez que Hernán Barcos le regaló un departamento a la niñera de su hijo

Este no es el primer gesto que tiene Hernán Barcos con Maria Allcca. Anteriormente, el ‘Pirata’ y su esposa, Giuli Cunha, le regalaron un departamento de estreno a la niñera de sus hijos.