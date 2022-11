El plan B de Alianza si se cae el fichaje de Gabriel Costa: exjugador íntimo estaría en la mira

Alianza Lima busca hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2023 y lograr el tricampeonato nacional de la Liga 1. Por ello, la dirigencia del conjunto blanquiazul ya viene analizando la llegada de algunos jugadores para reforzar su plantilla. Uno de los nombres que viene sonando es el de Gabriel Costa, quien también tiene una oferta de Colo Colo de Chile para renovar.

Sin embargo, los íntimos tendrían otra alternativa del mercado local por si se cae la opción de ‘Gaby’. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, los victorianos tendrían en la mira a Kevin Quevedo.

Kevin Quevedo. Foto: Composición Melgar/Alianza Lima

“Horas decisivas en Alianza, mientras en Colo Colo deciden volver o no a la carga por Gabriel Costa, luego que al seleccionado peruano no le convenció la segunda propuesta del cuadro chileno. De no darse la llegada de Costa, el plan B es Kevin Quevedo (de atacantes nacionales)” , publicó el comunicador en sus redes sociales.

El atacante nacional se encuentra como jugador libre tras su paso en FBC Melgar. Recordemos que el extremo vistió la camiseta de Alianza entre las temporadas 2017 y 2019, en los que anotó 26 goles y brindó 13 asistencias.

Los números de Kevin Quevedo en el 2022