Rodolfo de Paoli: ¿cómo pasó de ser entrenador de primera división a narrar para la selección argentina?

El fútbol ha logrado llenar de emoción a todo un país. Qatar 2022 no es la excepción, ya que muchos han llegado a realizar metas que nunca pensaron concretar. La historia de Rodolfo de Paoli es una de ellas. El argentino viajó al país asiático para narrar los encuentros deportivos de la escuadra albiceleste.

Tras ser entrenador de la liga profesional de fútbol argentino, Rodolfo de Paoli dirigió el equipo Barracas Central, el cual ascendió a finales de 2021. Sin embargo, el también comentarista deportivo tiene un sueño con la cuadrilla de su país.

¿Cómo pasó Rodolfo de Paoli de entrenador a narrador de fútbol?

El exdeportista aseguró que su aventura en la narración de encuentros deportivos empezó en una radio local en AM. Luego de recibir los consejos de alguien con experiencia pudo pasar el casting de otra emisora con la que cubrió la campaña de Boca y en sus comisiones discutía con los entrenadores, puesto que estaba en desacuerdo con las alineaciones de los equipos.

Rodolfo de Paoli es entrenador del Barracas Central. Foto: Rodolfo de Paoli/Instagram

Tras ello, Rodolfo de Paoli tuvo la oportunidad de ingresar a TyC Sport para ser relator por TV para la selección argentina y, en paralelo, dirigía al equipo de primera división Barracas Central. Desde entonces, el exfutbolista ha pasado por muchas anécdotas hasta llegar a Qatar 2022 con el objetivo de seguir de cerca a los albicelestes.

“Durante el Mundial no tendremos competencia en Argentina. Pienso ir como relator de alguna radio, una cadena del exterior o en la cadena en la que trabajo actualmente, TyC Sport. Pero voy a estar, seguro (en Qatar)”, expresó a La Nación.

¿Rodolfo de Paoli desea dirigir la selección argentina en un Mundial?

El entrenador y relator no pierde la esperanza de algún día entrenar la selección argentina en un campeonato de fútbol, ya que le gusta apoyar a los deportistas.

Rodolfo de Paoli viajó a Qatar 2022 para relatar los encuentros deportivos de la Albiceleste. Foto: Rodolfo de Paoli/Instagram