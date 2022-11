Qatar 2022: sorpresa mundialista

Por: Carlos Salinas, enviado especial

¡Golpe mundial! se escuchó en Sudamérica y, en realidad, en todas partes del mundo tras el pitazo final en Lusail. Lionel Messi y Argentina cayeron en la realidad de que en una Copa del Mundo todo puede suceder. Y es que perder por 2-1 ante Arabia Saudita en su debut no estaba ni en los pronósticos de la mejor vidente. La ‘Albiceleste complica de entrada su futuro en la competición.

Eso sí, no hay que desmerecer ni quitarle mérito al rival. Una selección liderada por Hervé Renard, director técnico francés que comenzó su carrera en Inglaterra, con una amplia trayectoria en el fútbol de selecciones de África y que dirige su segundo mundial, después de la buena actuación al mando de Marruecos en Rusia 2018. Ordenada, con ímpetu y con jugadores que saben lo que es lidiar con el fútbol sudamericano, pues 8 de los once que estuvieron en el campo son compañeros de André Carrillo en el Al-Hilal y uno juega con Christian Cueva en el Al-Fateh.

Sin embargo, para Lio no hay excusa, ni siquiera apeló a los tres goles anulados que, luego de repetir la imagen más de una vez, dejan un sinsabor. “Algunos de los goles anulados podrían no haber sido y ponerte con 2-0... eso te cambia toda la historia, pero ya no podemos cambiarlo. Vi por fotos que fueron muy justos, no los vi en imágenes, pero si lo anularon, es porque seguramente estaban fuera de juego. No hay excusa”, expresó Messi.

Los sauditas, que lograron la primera gran sorpresa del torneo, parecían sobre el papel el equipo más débil del Grupo C, que completan México y Polonia, y todo había comenzado bien para la Albiceleste con un tanto de penal de Lionel Messi (minuto 10), pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saleh Al-Shehri (48) y Salem Al-Dawsari (53).

Los argentinos fueron incapaces de reponerse y se estrellaron una y otra vez en sus intentos de evitar el desastre.

Arabia Saudita dio la gran sorpresa y venció a Argentina en el debut de Messi en Qatar. Foto: EFE

La racha de partidos sin perder de Argentina se quedó en 36, a una de alcanzar el récord de 37 de la Italia de Roberto Mancini. La ‘Scaloneta’ no perdía desde julio del 2019, en la semifinal ante Brasil en la Copa América de ese año.

Messi, que firmó su sétimo gol en un mundial, no pudo festejar como pensaba el día en el que sellaba su quinta participación en el torneo, todo un récord que le permitía alcanzar a grandes nombres como el alemán Lothar Matthaüs, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez. “Es momento de estar unidos, de no pensar más en esto que pasó, solo para sacar reflexiones, sacar lo positivo y mejorar lo que hicimos mal. A pensar en México”, acotó Lio. La ‘Scaloneta’ jugará el sábado una final.

