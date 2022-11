¿Sabías que a Japón no le interesaba el fútbol hasta que llegó “Super Campeones”?

En su debut para Qatar 2022 , Japón hizo historia. La selección nipona firmó una remontada al derrotar 2-1 a Alemania. Esta victoria ha generado que miles de japoneses celebren en las calles y en los exteriores del estadio Khalifa de Doha. No obstante, aunque hoy en día dichos ciudadanos viven la fiebre del fútbol, lo cierto es que años atrás no era así. Todo el cambio se debió gracias al manga “Super Campeones”.

A continuación, te contamos cómo “Captain Tsubasa” influyó tanto en la historia del fútbol en Japón, pues, hoy en día, es considerado como uno de los favoritos del país asiático.

“Super Campeones” y su influencia en el fútbol japonés

A inicios de la década de los 80, cuando se lanzó la serie manga “Captain Tsubasa”, escrito e ilustrado por Yōichi Takahashi, en Japón el deporte predominante no era el fútbol, sino el béisbol.

Con el paso de los años, el título se volvió tan popular que cientos de japoneses ya conocían más equipos, técnicas y todo tipo de temas futbolísticos.

El anime de "Supercampeones" se emitió entre 1983 y 1986. Foto: TV Tokyo

Es así como poco a poco la atracción hacia este deporte se fue incrementando entre los jóvenes japoneses, ya que, en aquella época, apenas Japón tenía ligas de aficionados y su selección no era la más preparada.

Cuando el interés por el fútbol empezó a crecer, se fundó la J-League, la máxima categoría de fútbol profesional en el sistema de ligas de Japón.

La J-League inició oficialmente en 1993 y, cinco años más tarde, Japón ingresó a su primer Mundial, desarrollado en Francia. Desde esa fecha, el país asiático siempre ha estado presente en el certamen internacional.

Pero ¿cómo fue que Takahashi se atrevió a realizar un manga a pesar de que Japón no tenía interés en el fútbol? En una entrevista para FIFA reveló la respuesta:

“Fue ver la Copa del Mundo en Argentina cuando estaba en el último año de la escuela secundaria lo que realmente me hizo comprender lo fascinante que era el fútbol. Me enganchó y me hizo preguntarme si Japón podría llegar a ese nivel”, indicó el mangaka.

El autor considera que su serie fue todo un reto, ya que no había otros mangas de los que se podía guiar. Sin embargo, al final, decidió arriesgarse.

Yoichi Takahashi se empezó a interesar en el fútbol tras asistir al Mundial de Fútbol de 1978. Foto: Marca.com

“Como coincidía con otro objetivo que tenía en ese momento: convertirme en artista de manga. Tenía mucho sentido para mí comenzar a ilustrar historias de tiras cómicas de fútbol, inspirado en mi nueva afición al fútbol. Mi mayor desafío, en ese entonces, era la falta de una plantilla, sin casi ningún otro manga del mismo género. Al final, se convirtió en ‘aprender-haciendo’, ilustrando mis propias historietas con cosas que pensé que serían interesantes o personajes que hacían trucos que les gustarían a los lectores”, añadió.

¿De qué trata “Super Campeones”?

El nombre original es “Captain Tsubasa”, pero fue adaptado a Hispanoamérica como “Super Campeones”. El manga fue lanzado por primera vez en 1981. Tanto fue su éxito que obtuvo una adaptación anime en 1983, tan solo dos años después. Hoy es considerada como una franquicia, puesto que no solo en Japón fue todo un boom, sino también en otras partes del mundo.

Tanta ha sido la influencia de este título que, incluso, grandes jugadores del fútbol profesional, como el español Fernando Torres y el italiano Francesco Totti, han afirmado que la serie los impulsó a ser los mejores en la cancha.

Alessandro Del Piero, otro futbolista italiano, también demostraba su amor a la serie imitando a Kojira Hyuga, uno de los personajes principales. Y, en el listado, hay muchos deportistas más.

Captain Tsubasa: Road to 2002, una reciente adaptación del anime original. Foto: TV Tokyo

La serie trata sobre Tsubasa Ozora (Oliver) y sus amigos de la infancia, quienes desde niños tienen una gran pasión por el fútbol e intentan convertirse en profesionales de este deporte.

Con el paso de los años, llegan a ser parte de la selección nacional de Japón y se enfrentan a otras escuadras extranjeras, como Brasil, Alemania, Holanda, entre otros.

En la historia también se desarrollan otras subtramas, como la amistad entre los personajes, la rivalidad hacia sus oponentes y la lucha por sus sueños.

En la actualidad, hay animes, películas y videojuegos del tema.