Pedro Aquino confiesa que no ve el Mundial Qatar 2022: “Aún siento el dolor de no clasificar”

Para Pedro Aquino, el 2022 fue un año con un “saborcito amargo”, pues no cumplió ninguno de sus dos objetivos a nivel de clubes ni selección: campeonar en la Liga MX con el América y clasificar al Mundial con Perú. Así lo manifestó el propio volante en una extensa entrevista con el diario Líbero.

El futbolista de 27 años habló también acerca de su presente en el club de las águilas, la posibilidad de emigrar a una liga más competitiva, las diferencias entre Ricardo Gareca y Juan Reynoso y un posible regreso a Sporting Cristal. Repasa aquí sus mejores declaraciones.

Mundial Qatar 2022

“Ha sido un año con un saborcito amargo de no poder clasificar. No estoy viendo el Mundial. Yo no soy de ver fútbol, (es) mejor estar con la familia. Y el Mundial no lo quiero ver porque aún tengo el dolor de que no pudimos clasificar”.

Pedro Aquino jugó el repechaje ante Australia por el pase a Qatar 2022. Foto: EFE.

Australia y Andrew Redmayne

“En ese partido (ante Australia) creíamos nosotros que ya estábamos clasificados, que ya íbamos al Mundial y todo, pero son cosas del destino. También hubo excesiva confianza. ¿Parecido a lo que le pasó a Argentina con Arabia Saudita? Exacto. Vi el resultado, mas no el partido, pero sí, la excesiva confianza y ya creerte favorita a veces no funciona”.

“De hecho, los penales son algo de suerte. Justo me tocaba patear, pero la persona cuando está con la confianza y quiere patearlo hay que darle la chance. Valera y Advíncula son grandes jugadores y pues, patearon, fallaron y hasta el mejor del mundo falla”.

“Le estamos dando mucha vida al arquero de Australia ya. Debemos de dejar de hablar de él porque ¿quién lo conoce? Yo no lo conocía antes del partido y hoy por hoy ni veo el Mundial, ni siento que sea un portero del otro mundo”.

Gareca y Reynoso

“Son diferentes técnicos, diferentes conocimientos, pero muy bien. El profesor Reynoso tiene idas muy buenas que nos van a ayudar muchísimo y el profe Ricardo en su momento también tenía su idea y era buena. Comparación no habría, son diferentes técnicos y los dos lo hacen de la buena manera”.

“Es algo muy bueno lo que está haciendo el profe Reynoso (probar a nuevos jugadores). En su momento no había tantas oportunidades. En mi caso, cuando recién estaba creciendo, no había tanto esa posibilidad de tener una oportunidad en la selección”.

Ricardo Gareca llegó a la Bicolor en octubre del 2015 y finalizó en junio del 2022. Juan Reynoso tomó la posta. Foto: composición Fabrizio Oviedo/GLR

Club América

“Trato de trabajar para poder estar de titular, pero este año creo que tal vez mi compañero tuvo la oportunidad, la aprovechó y ya, pasa todo por los gustos que hay. Ya no puedo hacer nada con eso y solo debo seguir trabajando. Todavía tengo contrato por dos años más con el América, donde estoy muy feliz y, como vuelvo a decir, a mí me gustaría jugar todos los partidos, pero las cosas son así”.

“Sí hubo opción de la Premier League, de hecho mi agente siempre me está informando cosas, pero hoy en día soy jugador del América y estoy muy feliz ahí. No cierro las puertas de Europa porque es mi sueño y lo que más quiero”.

Pedro Aquino es uno de los jugadores peruanos mejor cotizados según Transfermarkt. Foto: Club América

Sporting Cristal

“Ellos saben que yo soy hincha acérrimo y sé que Cristal viene de la mejor manera, con su linda hinchada y es el mejor del Perú. Dios mediante pueda volver a Cristal, a su debido tiempo, cuando me toque volver al Perú. Mi sueño es retirarme en Cristal y conseguir títulos”.