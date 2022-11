Cristiano se pronuncia tras salida del United: “Es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío”

Manchester United anunció la salida de Cristiano Ronaldo este martes 22 de noviembre tras la polémica entrevista que brindó el portugués a Piers Morgan. El ‘Comandante’ arremetió contra el entrenador Erik Ten Hag y la directiva del conjunto inglés. “Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo fue el entrenador, sino también quienes están alrededor del club. Me sentí traicionado”, expresó.

United anuncia salida de Cristiano

A través de un comunicado, los diablos rojos dieron dar a conocer que el delantero de 37 años no seguiría en el equipo: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United por mutuo acuerdo, con acuerdo inmediato”.

‘CR7′ se pronuncia

“Tras las conversaciones con el Manchester United, hemos acordado rescindir nuestro contrato. Amo al Manchester United y amo a los fanáticos, eso nunca cambiará. Se siente como el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo lo mejor al Manchester United”, dijo en declaraciones recogidas por Fabrizio Romano.

Polémicas declaraciones de Ronaldo

“Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada”, inició.

Sobre Erik Ten Hag, quien suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a entrar como suplente de última hora contra el Tottenham, el futbolista indicó que no guarda una buena relación con el DT. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Finalmente, se refirió Ralf Rangnick, quien realiza el trabajo deportivo en los diablos rojos. “Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe de Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él”, afirmó.