Manchester United anuncia salida de Cristiano Ronaldo antes de su debut en Qatar 2022

Sorpresa total. Manchester United hizo oficial la salida de Cristiano Ronaldo. A través de un escueto pronunciamiento en Twitter, los Red devils anunciaron que el futbolista protugués dejará el club por mutuo acuerdo poniendo punto final a la segunda etapa de ‘CR7′ en el elenco inglés.

El club inglés informó así la salida de Cristiano Ronaldo. Foto: captura de Manchester United

El anuncio del cuadro más ganador de Manchester se da luego de una polémica entrevista concedida por el futbolista portugués a Piers Morgan de The Sun. En dicha conversación, el delantero ‘luso’ lanzo dardos contra su extrenador Erick Ten Hag y contra la directiva del United.

“ Manchester United trató de sacarme a la fuerza . No solo fue el entrenador sino también quienes están alrededor del club. Me sentí traicionado”, señaló ‘CR7′ en la mencionada entrevista. “No lo respeto (a Ten Hag) porque él no me respeta a mí. Si no me tienes respeto, nunca te respetaré” agregó el ‘7′

Así, Cristiano Ronaldo deberá buscar un nuevo club cuando concluya su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022. El portugués debutará en la justa mundialista el próximo jueves 24 de noviembre ante Ghana a las 11.00 a. m. (hora peruana). El grupo H del Mundial lo completan Uruguay y Corea del Sur.