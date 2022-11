‘Kun’ Agüero tras no poder visitar a Argentina: “Si no quieren que vaya, que me lo digan en la cara”

Argentina vs. Arabia Saudita se enfrentaron en la primera fecha del grupo C en el Mundial Qatar 2022. Uno de los grandes ausentes fue Sergio ‘Kun’ Agüero, quien se retiró intempestivamente debido a un problema cardíaco en 2021. Incluso, meses atrás, se habló de la posibilidad de que vuelva a su equipo; sin embargo, la propuesta no se concretó.

En ese sentido, el propio deportista señaló a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de presuntamente ponerle trabas para visitar la concentración del equipo. ¿Qué sucedió?

En conversación con el actor Jero Freixas, el ‘Kun’ señaló que, según la entidad rectora, se debía tener una acreditación especial para ingresar a ver al equipo, proceso que demoraba varios días, por lo que finalmente desistió de la idea.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, señaló el deportista. “Supuestamente, tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro”, dijo.

En tanto, al ser consultado por qué no permitirían la presencia del ‘Kun’ en plena concentración, el exjugador tuvo una enfática respuesta:

“Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné. Da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y ya están ahí. Pero ¿cómo le hicieron la credencial en cinco horas y conmigo tardan cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’” , comentó Agüero.

‘Kun’ lamentó no poder ver a su equipo; sin embargo, señaló que “estas cosas pasan y tenemos que aprender”.

“Las cosas son medias raras, extrañas porque siempre me porté bien y, si había algo que no me gustaba, se los decía. Quizás hay gente que no le gusta que les digan las cosas malas. (...) Habrá tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”, concluyó el ‘Kun’.

¿Cómo le fue a Argentina vs. Arabia Saudita?

Si bien el equipo saudí liderado por el frances Hervé Renard obtuvo la ventaja de 2 goles frente a la escuadra de Lionel Scalioni que tiene una sola anotación, aún se mantiene viva la ilusión de alcanzar el máximo título del fútbol.