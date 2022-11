¿Qué pasó con el arquero de Irán y por qué pidió su cambio al minuto 13 ante Inglaterra?

Inglaterra venció a Irán por 6 goles a 2 en el inicio de la segunda jornada de la Copa del Mundo Qatar 2022. El elenco comandado por Harry Kane superó a su similar iraní, selección que protagonizó más de un hecho llamativo en el encuentro de hoy. Luego de su silencio al cantar su nacional, los iraníes tuvieron una infortuna tras sufrir la bajada de su arquero al minuto 13 del primer tiempo.

¿Qué pasó con el arquero de Irán?

El arquero de Irán no pudo recuperarse luego de protagonizar un fuerte choque con su propio compañero. En efecto, el guardameta Alireza Beiranvand quedó con la nariz totalmente rota; pese a que insistió en seguir jugando, decidió pedir su cambio porque se sentía mareado.

El portero de Irán tuvo que salir cambiado debido a la lesión que tuvo. Foto: captura/DirecTV Sports

De esta forma, su lugar fue ocupado por el portero Hossein Hosseini; sin embargo, el reemplazo del colero afectado no pudo con la máquina inglesa y fue superado en seis oportunidades.

¿Por qué la selección iraní no cantó el himno de su país?

La selección de Irán no cantó el himno nacional de su país como parte de protesta por la represión perpetrada por el régimen teocrático iraní. Asimismo, los hinchas pifiaron el cántico por los asesinatos cometidos por la dictadura.

Durante una rueda de prensa días previos al duelo ante Inglaterra, el defensa iraní Ehsan Hajsafi manifestó su preocupación en una rueda de prensa sobre la crisis política y dijo que esperaba que su equipo pudiera ser una voz para el pueblo.

“Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son correctas y que nuestro pueblo no está contento. Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz. Espero que las condiciones cambien según las expectativas de la gente”, dijo, sin mencionar directamente los disturbios.