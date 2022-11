Kevin Ortega: ¿cuáles fueron las polémicas del árbitro peruano presente en el Mundial de Qatar 2022?

El partido de Inglaterra vs. Irán en la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022 acaparó las principales tendencias debido a la goleada del país europeo sobre el asiático. Sin embargo, algo que el público también notó en la jornada fue la presencia de Kevin Ortega, un polémico árbitro peruano que debutó en la Copa del Mundo. ¿Por qué su carrera es criticada?

Kevin Ortega estuvo presente en el partido de Inglaterra vs Irán. Foto: captura Twitter

Aunque Kevin Ortega posee una buena reputación a nivel internacional, futbolistas profesionales de la liga peruana han revelado en más de una ocasión la mala actitud del árbitro en distintos partidos.

En el torneo peruano 2020, el futbolista Marcio Valverde, que jugaba para Sport Huancayo en ese entonces, declaró que el árbitro Kevin Ortega lo insultó en la celebración de su equipo por el triunfo sobre Alianza Lima, club que con dicho resultado descendía a segunda división.

“Cuando hice el gol, si ven la repetición, va corriendo atrás mío y me dice que celebre, que me iba a expulsar. Y me mentaba la madre. Yo fui corriendo hacia el comisario para decirle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles, y es un árbitro FIFA”, comentó.

A dicha acusación se sumó un testimonio del arquero Diego Penny, quien manifestó que Ortega lo insultó al decir: “Te voy a expulsar, *******”, momentos después de expulsarlo de la cancha en el partido de San Martín vs. Sporting Cristal en el torneo peruano 2021. “Me insultó todo el partido. Él puede hacer lo que sea y nosotros nada”, sostuvo frente a un medio local.

Pese a la postura de Diego Penny, Kevin Ortega contradijo lo dicho por el futbolista: “Me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona”.

En el 2022, el árbitro peruano fue el encargado de ejercer justicia en el partido entre Always Ready y Boca Juniors en la liga argentina. Si bien es cierto que todo parecía ir bien, Kevin Ortega cobró un penal a favor de los xeneizes que generó controversia, pues, según los espectadores, no hubo ninguna falta. Incluso surgieron los rumores que el peruano había sido comprado, pero esto nunca llegó a confirmarse.

A pesar de estas polémicas y de ser criticado en la liga local, Kevin Ortega ha arbitrado campeonatos de Conmebol, la Liga 1 y más, hasta que finalmente hizo su debut en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Mundial Qatar 2022: Kevin Ortega en Inglaterra vs. Irán

Kevin Ortega debutó el 21 de noviembre como cuarto árbitro cuando Inglaterra se enfrentó a Irán como parte de la primera fase de grupos. Tras un exitoso inicio de partido, la selección liderada por Harry Kane goleó 6-2 al país asiático.