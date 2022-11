Latina sí pasará partidos del Mundial, pero en diferido: los duelos que verás este martes 22

El Mundial Qatar 2022 inició su curso el último domingo 20 de noviembre con el Ecuador vs. Qatar, el cual se pudo ver por la señal de DirecTV Sports y Latina en territorio peruano. Sin embargo, se pudo conocer que el segundo canal no transmitirá todos los partidos de la cita mundialista, lo cual generó las duras críticas de los aficionados.

El canal 2 emitirá 20 de los 48 partidos que se jugarán en la fase de grupos . DirecTV Sports tiene los derechos del Mundial Qatar 2022 para transmitir todos los encuentros desde la fase de grupos hasta el último partido, que será la final de este certamen.

Partidos que serán transmitidos por DirecTV Sports y Latina TV. Foto: Puntaje Ideal

En ese sentido, los aficionados tuvieron duros comentarios hacia Latina por, según ellos, haber ofrecido en un primer momento que pasarían todos los partidos de la Copa del Mundo, pero, finalmente, no haberlo hecho. Las críticas empezaron a llegar tras no pasar los partidos de Inglaterra vs. Irán y Países Bajos vs. Senegal.

Sin embargo, de acuerdo al medio “Puntaje ideal”, Latina pasará estos encuentros de forma diferida el martes 22 de noviembre por su app y la web.

Inglaterra vs. Irán

El duelo entre ingleses e iraníes dio inicio al grupo B y finalizó con un resultado abultado de 6-2 a favor de Inglaterra. Este encuentro será transmitido a las 8.00 a. m. (hora peruana) del martes 22 de noviembre.

Inglaterra vs. Irán. Foto: Twitter

Países Bajos vs. Senegal

El encuentro entre ambas escuadras completó la primera fecha del grupo A y se definió en los últimos minutos con 2-0 a favor de los Países Bajos. Este duelo se transmitirá a las 11.00 a. m. (hora peruana) también del martes.