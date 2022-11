Enner Valencia: ¿cuánto gana al año el goleador de Ecuador y cuánto cuesta su pase?

Debido a que pega un gran salto al momento de cabecear, Enner Valencia es conocido como ‘Superman’, y aunque aún no ha mostrado todo lo alto que puede ‘volar’, el artillero ya se ha convertido en el protagonista de la apertura del Mundial Qatar 2022.

Enner Valencia juega también en el club turco de fútbol Fenerbahçe. ¿A cuánto ascienden las cifras que engloban el valor de este jugador?

¿Cuánto es el salario al año de Enner Valencia?

Según el medio The Sun, Enner Valencia percibe 1,7 millones de euros al añ o en El club de Turquía Fenerbahçe.

Enner Valencia anotó el 1-0 a los tres minutos del inicio del partido, pero su tanto fue anulado. Foto: Twitter SportsCenter

Por otro lado, el valor de Valencia ha fluctuado desde sus mejores épocas. ¿Cuánto cuesta el pase del goleador de Ecuador?

¿Cuánto cuesta el pase de Enner Valencia?

Este año el valor de Enner Valencia llegó hasta 2,4 millones de euros, pero según reportes más actuales de Transfermarkt, el valor del jugador ecuatoriano actualmente sería de 3 millones de euros . Una cantidad baja si se compara con los 11 millones que en el 2015 valía mientras estaba en el West Ham United.

Enner Valencia es el goleador histórico de Ecuador en los mundiales. Foto: captura DirecTV Sports

Por eso, medios como El Futbolero señalan que este podría ser el último Mundial del jugador ecuatoriano. Sin embargo, el ‘Superman’ de Ecuador ha abierto Qatar 2022 con todos los ojos en él y su performance en este Mundial podría cambiar su valor.

Enner Valencia, el goleador de Ecuador, fingió lesión para no ser detenido por la Policía

¡Un ‘piscinazo’ de otro nivel! En 2018, Enner Valencia tenía una orden de detención por no pasarle manutención a su hija, una deuda de 17.000 dólares. La Policía no logró detenerlo porque el jugador entró a jugar el partido Ecuador vs. Chile, en las Eliminatorias de Rusia 2018. Sin embargo, las autoridades estaban esperándolo. Por eso, Enner se tiró al piso y fingió una lesión. No es el ‘piscinazo’ más espectacular que se haya hecho, pero Valencia logró que viniera una ambulancia y se lo llevaran con máscara de oxígeno.