Benzema se pronunció con un sentido mensaje tras quedarse sin Mundial y recibió el apoyo de Mbappé

El último sábado 19 de noviembre, a un día del Mundial Qatar 2022, la selección francesa comunicó que su goleador Karim Benzema no jugará la cita mundialista por una lesión que necesita más de tres semanas de recuperación. El futbolista del Real Madrid venía preparándose arduamente para tener probablemente su última Copa del Mundo, pero no podrá estar presente.

La Federación Francesa de Fútbol dio a conocer, a través de sus redes sociales, la desconvocatoria del astro francés. “Karim Benzema se vio obligado a interrumpir el entrenamiento colectivo tras sentir unas molestias en el cuádriceps del muslo izquierdo. Se realizó una resonancia magnética en un hospital de Doha, que desafortunadamente confirmaron una lesión en el recto femoral, que requerirá un periodo de recuperación de tres semanas”, detalló.

Tras ello, el reciente ganador del Balón de Oro se pronunció con un sentido mensaje. “En mi vida nunca me he rendido… pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho y la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo”.

Publicación de Karim Benzema. Foto: Instagram

Inmediatamente, sus compañeros de la selección francesa le brindaron todo su apoyo por este duro momento. Kylian Mbappé, Kimpembe y Ousmane Dembele le desearon mucha fuerza (acompañados de emojis de tristeza y corazones rotos).

Comentarios de apoyo. Foto: Instagram

¿Cuándo es el debut de Francia en Qatar 2022?

El primer encuentro de la selección francesa en esta Copa del Mundo será ante Australia, el martes 22 de noviembre, en el estadio Al-Janoub. El choque por el Grupo D se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Será transmitido por DirecTV Sports y podrás seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.