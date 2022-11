Hincha de Alianza Lima está en Qatar y ‘apuesta’ por Argentina como campeón mundial

Siempre hay un peruano en cualquier parte del mundo y más si ocurre un evento de la magnitud de una Copa del Mundo. El periodista Carlos Salinas se topó con un hincha de Alianza Lima en las calles de Qatar y le consultó sobre cómo llegó su favorito y qué piensa del bicampeonato nacional.

“Nos vamos rumbo al tricampeonato, la dirigencia está haciendo las cosas bien. Me gustaría ver a Farfán, Barcos y Guerrero juntos si bajan sus pretensiones económicas. Voy a ver el Argentina vs. México, Uruguay vs. Corea del Sur, son en total ocho encuentros. Mi favorito a ganar el Mundial Qatar 2022 es Argentina porque tiene al mejor del mundo (Lionel Messi)”, puntualizó.