Infantino llama “hipócritas” a detractores de Qatar 2022: No pueden dar lecciones de moral

Falta solo un día para el inicio del Mundial Qatar 2022 y si bien ya todo está listo para la fiesta deportiva más grande del mundo, las críticas continúan llegando hacia el país anfitrión. En los últimos días, se ha cuestionado al país árabe por los trabajadores inmigrantes y los derechos de los integrantes de la comunidad LGTBI.

Ante esta situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al frente y defendió a Qatar de sus detractores, a quienes llamó “hipócritas”. Asimismo, el mandamás del fútbol mundial denunció las lecciones de “doble moral” por parte de algunos críticos.

“Las críticas por el Mundial son hipócritas. Por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3.000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 antes de dar lecciones de moral a los otros. Estas lecciones de moral son simplemente hipocresía”, declaró en conferencia.

Gianni Infantino es presidente de la FIFA desde 2016. Foto: AFP

“Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador inmigrante. Me siento así porque sé lo que es estar discriminado y ser acosado. Es lo que me hacían a mí en el colegio. Tendríamos que estar haciendo amigos, no peleándonos ni acusando”, agregó.

En esta misma línea, Gianni Infantino aseguró a todos los hinchas que acudan al Mundial 2022 que el país asiático les brindará toda la seguridad así sea de otra cultura.

“Todas las personas son bien recibidas en Qatar sea cual sea su religión, raza y orientación sexual. Su seguridad está garantizada. Ahora es el momento de que hablemos de fútbol”, sostuvo.

¿Cuándo inicia el Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 inicia este domingo 20 de noviembre con el partido inaugural Qatar vs. Ecuador en el estadio Al Khor. El duelo está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana).