[Latina TV, En Vivo] ¿Cuándo es el partido Qatar vs. Ecuador por el Mundial 2022?

Moisés Caicedo en conferencia de prensa

El volante de Ecuador se mostró emocionado en la previa del duelo ante Qatar: "¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir".

Además, respondió sobre los posibles nervios que podrían tener en el plantel, pero recordó lo que el DT Gustavo Alfaro les recomendó: "El 'profe' nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el 'profe', como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido", finalizó.