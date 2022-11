Mundial Qatar 2022: así se jugará la fecha 1, repasa los horarios y canales de TV

Falta menos de 24 horas para que arranque el Mundial Qatar 2022. Evento que congregará a miles de fanáticos del mundo que han estado esperando por este certamen cuatro años después de la consagración de Francia en Rusia 2018 y con la esperanza de ver un torneo más competitivo y un nuevo monarca. En esta nota te contaremos todo sobre la programación de la fecha 1 y el fixture de la Copa del Mundo.

El torneo arrancará este domingo 20 de noviembre con el duelo inaugural entre Qatar vs. Ecuador, que se llevará a cabo desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Al Bayt Stadium por el Grupo A. Tras este compromiso, tendremos que esperar hasta el lunes 21 para ver mucha más actividad en el deporte rey.

Cabe destacar que la primera fecha del Mundial Qatar 2022 se jugarán un total de 16 infartantes encuentros desde este domingo 20 al jueves 24 de noviembre. Entre los compromisos más destacados tendremos el debut de Lionel Messi en el Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos, México vs. Polonia, Francia vs. Australia, Portugal vs. Ghana y Brasil vs. Serbia .

Hay que precisar que todos los cotejos serán transmitidos por DirecTV Sports, canal que tiene los derechos oficiales del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, algunos de estos compromisos también podrán ser vistos en Latina TV. A continuación, podrás conocer de qué duelos se tratan.

Fixture Mundial Qatar 2022 fecha 1

FECHA HORA PARTIDO GRUPO CANAL 20.11 11.00 a. m. Qatar vs. Ecuador A DTV y Latina 21.11 8.00 a. m. Inglaterra vs. Irán B DTV 21.11 11.00 a. m. Senegal vs. Países Bajos A DTV 21.11 2.00 p. m. EE. UU. vs. Gales B DTV y Latina 22.11 5.00 a. m. Argentina vs. Emiratos Árabes C DTV 22.11 8.00 a. m. Dinamarca vs. Túnez D DTV 22.11 11.00 a. m. México vs. Polonia C DTV y Latina 22.11 2.00 p. m. Francia vs. Australia D DTV y Latina 23.11 5.00 a. m. Marruecos vs. Croacia F DTV 23.11 8.00 a. m. Alemania vs. Japón E DTV y Latina 23.11 11.00 a. m. España vs. Costa Rica E DTV 23.11 2.00 p. m. Bélgica vs. Canadá F DTV 24.11 5.00 a. m. Suiza vs. Camerún G DTV 24.11 8.00 a. m. Uruguay vs. Corea del Sur H DTV 24.11 11.00 a. m. Portugal vs. Ghana H DTV y Latina 24.11 2.00 p. m. Brasil vs. Serbia G DTV y Latina

Tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022