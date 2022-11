DT de Ecuador sobre el debut ante Qatar en el Mundial: “Mañana Byron saltará con nosotros”

A un día para que arranque el Mundial Qatar 2022 con el Ecuador vs. Qatar, el entrenador de la Tri, Gustavo Alfaro, señaló que se siente muy ilusionado por no solo estar compitiendo en este torneo, sino ser parte del duelo inaugural de la Copa del Mundo. Entre otras cosas, el estratega argentino también se refirió al jugador Byron Castillo, que no fue convocado por el fallo del TAS.

“Byron tendría que estar aquí, pero también respeto que la Federación haya tomado esta decisión”, empezó declarando Alfaro, quien sostuvo, a su vez, que el lateral tuvo dos juicios. “No lo citamos cuando el juicio estaba abierto, pero tras dos sentencias que decían que Byron era ecuatoriano, ahí lo convocamos”.

Asimismo, confesó que es un “golpe duro” el que los tocó atravesar por todo este problema legal. “ Si hubiesen visto el dolor de Byron, del plantel y amor del plantel para Byron y ahora es nuestra insignia. Mañana Byron saltará con nosotros (sic) ”, comentó en rueda de prensa.

¿Qué dijo sobre el Ecuador vs. Qatar?

“Para mí, haber llegado al Mundial ya es algo grande. La ilusión no se cuantifica y nosotros tenemos mucha ilusión. Dentro de cuatro años Ecuador deberá tener entre 35 y 40 jugadores en Europa. Cuesta mucho y es muy significativo lo que han logrado quienes ya están en Europa. Han sabido aprovechar cada oportunidad”, expresó Gustavo Alfaro.

De igual manera, el entrenador de Ecuador aseguró que el favoritismo está en Qatar porque “ vienen preparando este partido durante 12 años” y calificó al cuadro qatarí como “ordenado y bien preparado puede complicar a cualquiera ”.

“No es un dato menor que Qatar sea el campeón de Asía. Nosotros hemos tenido tres días para preparar el partido y estoy satisfecho con el trabajo. Nuestro favoritismo parte de que este equipo ya demostró lo que puede hacer. No nos alcanza lo que hicimos en eliminatoria y ese es el desafío, crecer más y eso lo sustentamos en el talento de estos chicos. Los dos tenemos atributos y argumentos para intentar ganar el partido. Ojalá mañana veamos la mejor versión de los dos para que el partido este a la altura de la expectativa”, finalizó.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Qatar?

El enfrentamiento entre Ecuador vs. Qatar se disputará este 20 de noviembre en el Estadio Al Khor. Conoce el horario según tu zona geográfica.

¿En qué canal ver el Ecuador vs. Qatar?

La señal encargada de televisar el encuentro Ecuador vs. Qatar será El Canal del Fútbol (ECDF), espacio que cuenta con los derechos para transmitir 32 cotejos de la Copa del Mundo.