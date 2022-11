Pedro García reveló que conoció a su esposa cuando dictaba clases en la universidad

Pedro García muestra su faceta más personal en una entrevista. El periodista deportivo estuvo en el programa de YouTube conducido por el ‘Flaco’ Granda y reveló detalles de su vida más íntima hasta lo profesional.

En la reciente edición del programa “Tiempo muerto”, García contó desde sus conversaciones con Ricardo Gareca hasta cómo conoció el amor con Fátima Valderrama, madre de sus pequeñas hijas.

Ya por finalizar la entrevista, el ‘Flaco’ le consultó a Pedro cómo conoció al amor de su vida, a lo que el conductor del programa “Al ángulo” respondió que fue un momento intencional.

“Sí, fue verdad que una cosa llevó a la otra. Estamos hablando de hace siete años. Yo dictaba en la de U. de Lima hace unos pocos ciclos y me enamoré. Menos mal que todo fluyó cuando ella ya no era mi alumna, pero vaya que lo pensaba antes. No te voy a decir que me enamoré al día siguiente del final”, citó Pedro García.

Ante las repreguntas de Miranda, García solo atinó a decir: “Y, bueno, si lo quieren saber, sí, Fátima fue mi alumna”.