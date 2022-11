Manchester United se cansó de Cristiano Ronaldo: busca romper su contrato y una posible demanda

Cristiano Ronaldo realizó unas polémicas declaraciones sobre el Manchester United, el técnico Erik Ten Hag y otros personajes más. El experimentado atacante expresó su molestia e incomodidad por lo que viene viviendo en el aspecto personal como deportivo. Se cansó de ser suplente en los Diablos Rojos.

El astro portugués brindó una entrevista al medio The Sun e indicó que la escuadra inglesa lo traicionó. “Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada”, inició.

Además, Cristiano se refirió a su relación con el técnico del Manchester United y evidenció que el vínculo está totalmente roto. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Tras ello, luego de varios días, los Diablos Rojos rompieron su silencio y se pronunciaron sobre las declaraciones brindadas por su jugador. “ El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión”.

Información sobre Cristiano Ronaldo. Foto: captura Twitter