¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022?

¡Solo dos días no separan del comienzo del Mundial Qatar 2022! La Copa del Mundo tendrá como partido inaugural el Ecuador vs. Qatar por el Grupo A del certamen. En esta nota, te contaremos todo sobre la selección de Gustavo Alfaro, cuáles son sus convocados, cómo llega a este compromiso, así como dónde, a qué hora y en qué canal juegan .

Para este cotejo, el entrenador argentino convocó a un total de 26 jugadores. La gran sorpresa fue la no inclusión del futbolista Byron Castillo, quien fue declarado culpable de cambiar su nacionalidad por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En la lista resaltan grandes nombres, como el capitán Enner Valencia, el portero Hernán Galíndez y las jóvenes estrellas Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Ayrton Preciado.

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022?

La selección de Ecuador debutará en el Mundial Qatar 2022 precisamente ante la anfitriona. El compromiso está pactado para este domingo 20 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Al Bayt Stadium.

¿Qué canal transmitirá Ecuador vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022?

La transmisión del Ecuador vs. Qatar estará a cargo de los canales DirecTV Sports y Latina TV. También podrás seguirlo en la aplicación de streaming DirecTV Go y Latina TV Go.

Ecuador convocados para el Mundial Qatar 2022

Arqueros : Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez

: Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez Defensas : Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, William Pacho, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres

: Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, William Pacho, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres Mediocampistas : Carlos Gruezo, José Sifuentes, Alan Franco, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Jhegson Méndez, Romario Obarra, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado

: Carlos Gruezo, José Sifuentes, Alan Franco, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Jhegson Méndez, Romario Obarra, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado Delanteros: Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez, Michael Estrada, Enner Valencia.

Fixture de Ecuador en el Mundial Qatar 2022

Grupo A de Ecuador en el Mundial Qatar 2022

Fixture y programación de Mundial Qatar 2022