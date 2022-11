Logró el bicampeonato, pero aún no renueva: ¿por qué Alianza Lima no anuncia a ‘Chicho’ Salas?

Alianza Lima tuvo una gran recta final al mando de ‘Chicho’ Salas, que trajo como premio el bicampeonato nacional. La escuadra blanquiazul aprovechó la caída de Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura y clasificar a la final, en la que venció a Melgar por un global de 2-1 en un repleto estadio Alejandro Villanueva.

Tras una gran performance de ‘Chicho’ Salas, y antes de que se concrete el título, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, confirmó que le renovarían el contrato al técnico peruano. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo entre ambas partes. Todo se viene conversando con el DT blanquiazul.

En ese sentido, el periodista Mauricio Loret de Mola indicó en “A presión” que el estratega del conjunto íntimo aún no está asegurado para la próxima temporada. “Confirmado, todavía no ha firmado ‘Chicho’ Salas. Me dicen que no han llegado a una cifra, no hay rúbrica. Deben estar afinando detalles para llegar a un consenso”, detalló.

Grandes números de ‘Chicho’ Salas

En la temporada de la Liga 1 2022, ‘Chicho’ Salas consiguió nueve victorias y solo cayó en dos ocasiones. Matute se convirtió en su fortín, pues se impuso en los seis duelos que disputó allí, con 17 goles a favor y solamente uno en contra. En su primera experiencia como DT, logró gritar campeón con el equipo de sus amores.

En su etapa como jugador, el exjugador también consiguió dar la vuelta con los íntimos, hasta en cuatro oportunidades (2001, 2003, 2004 y 2006). Además, en su palmarés también figura el campeonato del 2021, temporada en la que fue asistente técnico de Carlos Bustos.